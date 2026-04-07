Eine ungewöhnliche Einladung sorgt beim Oster-Special von „Wer wird Millionär?“ für einen besonderen Moment: Moderator Günther Jauch bringt eine 86-jährige Zuschauerin zurück ins Rampenlicht, obwohl sie es zuvor nicht einmal auf den Kandidatenstuhl geschafft hatte.

Die Sondersendung am Sonntag, 5. April 2026, steht ganz im Zeichen von Überraschungen. Kandidatinnen und Kandidaten wurden heimlich von Familie oder Freunden angemeldet und dürfen um die Million spielen. Zusätzlich gibt es einen besonderen Oster-Joker, der aus der Studiodekoration gezogen wird.

Doch im Verlauf der Sendung richtet sich die Aufmerksamkeit plötzlich auf eine Frau im Publikum: Uta Schuchardt. Sie selbst soll allerdings nicht spielen. Stattdessen geht es um ihre Mutter, die nichtsahnend zu Hause in Duisburg sitzt.

Auffälliger Auftritt bleibt in Erinnerung

Jauch erinnert sich an einen früheren Studiobesuch der Mutter, Elisabeth Jakubowski. Die 86-Jährige war rund vier Wochen zuvor in der Auswahlrunde dabei, schaffte es jedoch nicht in die Mitte. Trotzdem blieb sie im Gedächtnis.

Während der Sendung mischte sich Jakubowski immer wieder ein und kommentierte lautstark das Geschehen im Studio. Ein eingeblendeter Rückblick zeigt mehrere dieser Momente.

Bei einer Auswahlfrage zum Papst Leo XIV. beispielsweise vertippte sich die Seniorin und machte daraus Leo XVI. Auf Jauchs scherzhafte Bemerkung, dass beide diesen Papst wohl nicht mehr erleben würden, reagierte sie trocken: „Ja, Dankeschön für das Kompliment.“

Erst beleidigt, dann wieder motiviert

Dass sie es nicht auf den Kandidatenstuhl geschafft hatte, traf die Duisburgerin zunächst deutlich. Laut Tochter sei sie „tödlich beleidigt“ gewesen und habe angekündigt, nie wieder teilnehmen zu wollen.

Die Enttäuschung hielt jedoch nicht lange an. Noch auf dem Heimweg habe sie bereits wieder darüber nachgedacht, sich erneut zu bewerben.

Überraschungsanruf ins Wohnzimmer

Im Oster-Special folgt schließlich die unerwartete Wendung: Per Videotelefonie wird Elisabeth Jakubowski direkt aus dem Studio angerufen. Ihre Tochter ist eingeweiht, auch zu Hause ist Unterstützung organisiert, um den Anruf entgegenzunehmen.

Zunächst spricht Uta Schuchardt mit ihrer Mutter, während sich Jauch im Hintergrund hält. Als die Seniorin das Studio erkennt, tritt der Moderator hervor.

Er erklärt, dass das gesamte Team sie vermisse und spricht direkt eine Einladung aus: Bereits am nächsten Tag soll sie beim Ostermontags-Special antreten. Ohne Auswahlfrage erhält sie einen Platz auf dem Kandidatenstuhl. Wie sie sich auf dem Kandidatenstuhl geschlagen hat, können Sie hier nachlesen.

Auftritt sorgt für Vorfreude

Die Sendung mit Elisabeth Jakubowski war am Montag, 6. April 2026, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen und ist auch auf RTL+ verfügbar.

Die 86-Jährige reagiert sichtlich gerührt auf die Überraschung. Ihr Auftritt versprach schon vorab einen unterhaltsamen Abend.