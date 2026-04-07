Eine ungewöhnliche Einladung sorgt beim Oster-Special von „Wer wird Millionär?“ für einen besonderen Moment: Moderator Günther Jauch bringt eine 86-jährige Zuschauerin zurück ins Rampenlicht, obwohl sie es zuvor nicht einmal auf den Kandidatenstuhl geschafft hatte.
06.04.2026 - 05:30 Uhr
Die Sondersendung am Sonntag, 5. April 2026, steht ganz im Zeichen von Überraschungen. Kandidatinnen und Kandidaten wurden heimlich von Familie oder Freunden angemeldet und dürfen um die Million spielen. Zusätzlich gibt es einen besonderen Oster-Joker, der aus der Studiodekoration gezogen wird.