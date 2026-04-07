Mit einem ebenso unterhaltsamen wie ungewöhnlichen Auftritt hat Elisabeth Jakubowski am Ostermontag bei „Wer wird Millionär?“ für Aufsehen gesorgt. Die 86-Jährige überzeugte mit Schlagfertigkeit, Humor – und einem mutigen Risiko, das sich am Ende auszahlte.
07.04.2026 - 05:00 Uhr
Bereits Anfang März war Jakubowski im Studio zu Gast gewesen. Damals blieb ihr der Weg auf den Kandidatenstuhl verwehrt, da sie die Auswahlrunde nicht überstand. Dennoch hinterließ sie Eindruck: Mit Zwischenrufen und spontanen Einwürfen beteiligte sie sich auffällig am Geschehen und fiel dadurch nicht nur dem Publikum, sondern auch Jauch auf.