Vor vier Jahren ging ein Auftritt von Luke Rothfuchs bei „Wer wird Millionär?“ wegen eines spitzen Spruchs von Günther Jauch im Netz viral. Nun kehrt der Student in die RTL-Quizshow zurück.
16.03.2026 - 12:49 Uhr
Nach zwei Kandidatinnen, die bei „Wer wird Millionär?“ am letzten Montag (9. März 2026) jeweils nur mit 500 Euro nach Hause gehen, wurde es mit Luke Rothfuchs deutlich unterhaltsamer. Der 24 Jahre alte Student der Sporthochschule aus Köln sorgte schon bei der Auswahlfrage für einen lauten Jubelschrei – und brachte damit nicht nur das Publikum zum Lachen, sondern auch Günther Jauch.