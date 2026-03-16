Vor vier Jahren ging ein Auftritt von Luke Rothfuchs bei „Wer wird Millionär?“ wegen eines spitzen Spruchs von Günther Jauch im Netz viral. Nun kehrt der Student in die RTL-Quizshow zurück.

Nach zwei Kandidatinnen, die bei „Wer wird Millionär?“ am letzten Montag (9. März 2026) jeweils nur mit 500 Euro nach Hause gehen, wurde es mit Luke Rothfuchs deutlich unterhaltsamer. Der 24 Jahre alte Student der Sporthochschule aus Köln sorgte schon bei der Auswahlfrage für einen lauten Jubelschrei – und brachte damit nicht nur das Publikum zum Lachen, sondern auch Günther Jauch.

„Um Himmels Willen, da bricht’s aber aus einem hier raus. Was ist denn mit Ihnen los?“, kommentierte der Moderator den begeisterten Ausruf des Kandidaten.

Schnell wurde klar: Für Rothfuchs war der Moment mehr als nur die Freude darüber, es in die Mitte geschafft zu haben. Der Kandidat hat bei „Wer wird Millionär?“ bereits eine Vorgeschichte.

Luke Rothfuchs erinnert sich an peinlichen WWM-Moment

Noch bevor das eigentliche Spiel richtig begann, sprach Rothfuchs Günther Jauch direkt auf einen früheren Auftritt an. „Herr Jauch, ich hatte schon ein Déjà-vu vorhin, erinnern Sie sich?“, sagte er.

Tatsächlich war der Kölner schon vor rund vier Jahren einmal bei „Wer wird Millionär?“ zu sehen – damals allerdings nur in der Auswahlrunde. Der Auftritt blieb vielen Zuschauern im Gedächtnis, vor allem wegen eines Schlagabtauschs mit Günther Jauch, der später im Netz große Aufmerksamkeit bekam.

Alter Clip aus dem Jahr 2022 wird noch einmal eingespielt

In der Ausgabe vom 31. Januar 2022 hatte Rothfuchs eine Auswahlfrage zu einem bekannten Zungenbrecher beantworten müssen. Die Aufgabe lautete, die Teile des Spruchs in die richtige Reihenfolge zu bringen. Gesucht war: „Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo.“

Schon damals zeigte sich im Studio, dass der Kandidat mit der Frage kämpfte. In dem eingespielten Clip ist zu sehen, wie Rothfuchs den Kopf schüttelt und seinen eigenen Versuch als „Trauerspiel“ bezeichnet. Jauch kommentierte damals trocken: „In 9,33 Sekunden sind Sie zum Ergebnis gekommen: Ziegen zogen zum Zoo zehn zahme zehn Zentner Zucker.“

Rothfuchs reagierte ironisch: „Kennt doch jeder, oder?“ Darauf legte Jauch nach: „Haben Sie eine Grundschule besucht?“

„Da wird man sich jetzt Sorgen machen“

Auch der restliche Wortwechsel aus dem alten Clip wird in der neuen Sendung noch einmal aufgegriffen. Auf Jauchs Frage, wo er zur Grundschule gegangen sei, antwortete Rothfuchs damals: „In Idar-Oberstein.“ Der Moderator konterte: „Da wird man sich jetzt Sorgen machen.“

Im Rückblick erklärte Jauch nun, dass er diese Szene längst wieder vergessen habe. Gleichzeitig räumte er ein, dass ihm die Wirkung des Clips im Internet gar nicht bewusst gewesen sei.

„Ich hab das nicht gewusst, weil ich nämlich nicht auf Social Media unterwegs bin und ich wusste nicht, dass Sie über eine Million Mal geklickt wurden, weil ich Sie fertig gemacht habe“, sagte Jauch.

Rothfuchs nahm es mit Humor: „Sie haben mich total fertig gemacht. Aber zu Recht ja auch.“ Jauch entgegnete: „Aber ich hab’s nicht so gemeint und ich hab mich auch gar nicht mehr erinnert.“

Clip geht im Netz viral

Für Rothfuchs selbst war die Szene offenbar deutlich präsenter. Er berichtete, dass der Clip bei YouTube auf 1,1 Millionen Aufrufe gekommen sei. Dazu sei er auch noch auf TikTok und Instagram verbreitet worden. Entsprechend oft sei er in den vergangenen Jahren auf diesen TV-Moment angesprochen worden.

Da lag für Jauch die nächste Frage nahe: Würde sich die Geschichte wiederholen? Rothfuchs hoffte auf das Gegenteil. Jauch stellte fest: „Sie sind ja schon mal einen Schritt weiter.“

Die Antwort des Kandidaten sorgte erneut für Gelächter: „Grundschule ist besucht, jetzt geht’s ans Abitur.“

Diesmal läuft es besser

Und tatsächlich: Diesmal blieb Rothfuchs nicht nur in der Mitte sitzen, sondern schlug sich auch im eigentlichen Quiz ordentlich. Zwischendurch wurde es nochmal knifflig: Als Telefonjoker nutzte Rothfuchs den bekannten TV-Arzt Dr. Christoph Specht - doch der kann nicht wirklich weiterhelfen.

Am Ende spielt sich der 24-Jährige jedoch bis auf 16.000 Euro hoch und beendet seinen Auftritt mit einem Gewinn, mit dem er sichtlich zufrieden sein kann.