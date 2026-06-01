„Wer wird Millionär?“ ist derzeit nicht im regulären RTL-Programm zu sehen. Auch nach dem Pfingst-Special mit Günther Jauch ist noch offen, wann die Quizshow wieder dauerhaft auf ihren gewohnten Sendeplatz am Montagabend zurückkehrt.

Die letzte reguläre Folge von Wer wird Millionär?“ lief am 20. April 2026. Danach nahm RTL das Format vorübergehend aus dem Programm. An Pfingsten gab es zwar noch einmal Nachschub: Am 24. Mai 2026 zeigte der Sender das große Zocker-Special, bei dem Kandidaten um bis zu zwei Millionen Euro spielen konnten. Diese Sonderausgabe war jedoch keine Rückkehr in den regulären Sendebetrieb.

 

Wann läuft die nächste Folge von „Wer wird Millionär?“?

Ein konkreter Termin für die nächste reguläre Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ ist derzeit noch nicht offiziell bestätigt. Klar ist damit nur: Die Quizshow mit Günther Jauch befindet sich weiterhin in der Sommer- beziehungsweise Sendepause.

Was läuft stattdessen montags bei RTL?

Auf dem Montagabend-Sendeplatz um 20.15 Uhr zeigt RTL derzeit andere Unterhaltungsformate. Seit Montag, 18. Mai 2026, läuft dort unter anderem „Bauer sucht Frau International“. In der achten Staffel des Spin-offs begleitet Inka Bause wieder Single-Bauern und -Bäuerinnen rund um die Welt auf der Suche nach der großen Liebe. Die Staffel führt unter anderem nach Dänemark, Kanada und Costa Rica sowie bis zum Polarkreis. Damit bleibt der gewohnte Sendeplatz von „Wer wird Millionär?“ vorerst anderweitig belegt. Das Format wird bis einschließlich 8. Juni auf dem Sendeplatz zu sehen sein.

Ab 15. Juni zeigt RTL montags um 20:15 Uhr zunächst Wiederholungen der Sendung „Undercover Boss“.

Gibt es alte Folgen im Stream?

Wer nicht auf neue Folgen warten möchte, kann weiterhin auf frühere Ausgaben zurückgreifen. Viele Folgen von „Wer wird Millionär?“ stehen bei RTL+ zum Abruf bereit.

Damit ist der aktuelle Stand: Das Pfingst-Special ist bereits gelaufen, ein neuer regulärer Sendetermin ist noch nicht bekannt. „Wer wird Millionär?“ pausiert weiter; mit einer Rückkehr ist voraussichtlich erst nach der Sommerpause zu rechnen.