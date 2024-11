Der VfB Stuttgart hat am Mittwochabend sein Champions-League-Heimspiel unglücklich mit 0:2 gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo verloren.

Dabei waren die Italiener der erwartet schwer zu bespielende Gegner – es war streckenweise ein wildes Hin- und Her. Chancen gab es hüben wie drüben – doch die einzigen Tor erzielte Atalanta. Ademola Lookman in der 51. Minute (Lookman hatte schon Leverkusen im Europa-League-Finale mit drei Toren im Alleingang abgeschossen) und Nicolò Zaniolo in der 88. Minute.

Im Netz fieberten die Fans mit dem VfB mit, am Anfang sah es noch recht gut aus, vor allem in der Cannstatter Kurve:

Manch ein Fan sah Nübel schon im Nebel:

Und die Teams legten gleich los wie die Feuerwehr:

Gute Zusammenfassung der Anfangsphase:

Die erste Chance für den VfB hat gerade der von Atalanta ausgeliehene El Bilal Tourè auf dem Fuß – besser gesagt auf dem Kopf, geht aber daneben. Und wie heißt es doch so schön:

Apropos Leihspieler – in Belgrad netzt ein alter Bekannter ein:

Wieder steht El Bilal im Mittelpunkt, dieses Mal holt er fast einen Elfer raus:

Manche Fans meinen:

Lob für den Einen …

… Kritik am Anderen:

Wie wär’s mit etwas Zielwasser – äh – Zieldöner für Deniz?

Halbzeitfazit:

Und in der 51. Minute klingelt es im Kasten von Alex Nübel. Muss man halt auch mal neidlos eingestehen:

Dann kommt Jarzinho Malanga und macht mit einem beherzten Schuss gleich auf sich aufmerksam – leider ans Außennetz.

Kurz vor dem Ende kommt die Entscheidung – das 2:0 für Bergamo in der 88. Minute durch Nicolò Zaniolo. Und die VfB-Fans so:

Unterm Strich kann man wieder mal anstimmen:

Nun heißt es Mund abputzen, weitermachen. Am Sonntag wartet mit Eintracht Frankfurt schon der nächste schwere Gegner auf das Team von Sebastian Hoeneß.