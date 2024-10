Der VfB Stuttgart ist dank eines Arbeitssiegs im DFB-Pokal eine Runde weiter. Über lange Strecken spielten die Gäste aus Kaiserslautern gut mit – beflügelt von einer mutmaßlichen Elfmeter-Fehlentscheidung, die in der ersten Hälfte zum Ausgleich geführt hatte.

Nach einigen Wechseln erhöhten die Schwaben den Druck aber in Durchgang zwei, schließlich vollstreckte Chris Führich zum 2:1 Endstand. Fans fieberten in sozialen Netzwerken mit ihrem Verein mit. Wir haben Reaktionen auf X, ehemals Twitter, zum Spiel gesammelt.

Im Fokus vieler Fans stand in der ersten Halbzeit eine Schiedsrichterentscheidung. Daniel Schlager pfiff einen Elfmeter für die Gäste. Viele VfB-Fans sahen diesen als ungerechtfertigt an, beklagten außerdem, dass es bei dem Zweitrunden-Pokalspiel noch keinen VAR-Einsatz gibt, der den Unparteiischen womöglich zum Umdenken bewegt hätte; denn tatsächlich schien es, als sei das Foulspiel knapp außerhalb des Strafraums begangen worden.

Teilweise wurde die Häme gegenüber Schlager auch richtig giftig:

Natürlich wurde auch Chris Führich gefeiert, der die Stuttgarter zum Sieg schoss.

Zumal dieser bis lang eine durchwachsene Saison gespielt hat – ist der Knoten jetzt geplatzt?

Manche Fans richteten den Blick nach dem hart erkämpften Sieg auch bereits nach vorne:

Die Gäste wussten übrigens nicht nur auf dem Spielfeld zu beeindrucken, sondern auch die leidenschaftlichen Fans stießen bei den Schwaben auf viel Gegenliebe:

Die Bundesliga brauche mehr solche Vereine mit großer Tradition.

Auf wen der VfB im Achtelfinale des Pokals trifft, wird am Sonntag ausgelost. Am Freitag geht es für die Stuttgarter aber erst mal in der Bundesliga beim amtierenden Meister Bayer Leverkusen weiter.