Der VfB Stuttgart geht in Belgrad unter – ein Abend in der Champions League, an dem es nichts zu beschönigen gab. Das sahen auch die Fans so – die ihrem Ärger in sozialen Netzwerken Luft machten.

Sascha Maier 27.11.2024 - 21:00 Uhr

Der VfB Stuttgart hat am Mittwoch in der Champions League die selbst gesteckten Ziele verfehlt. Gegen einen wacker aufspielenden Roten Stern mussten sich die Gäste in Belgrad mit 1:5 geschlagen geben.