Im Champions-League-Spiel gegen Sparta Prag kam der VfB nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei wäre durchaus mehr drin gewesen. Die Fans sind trotzdem zufrieden.

Gülay Alparslan 01.10.2024 - 21:42 Uhr

Was für ein Abend im Stuttgarter Neckarstadion! Das erste Champions-League-Spiel vor heimischer Kulisse seit 14 Jahren war nicht nur für die Spieler des VfB Stuttgart etwas Besonderes. Auch bei den Fans im Stadion herrschte eine unglaubliche Stimmung. Die Schwaben gaben alles und zeigten vor allem gegen Ende der zweiten Halbzeit, dass sie hier unbedingt die drei Punkte holen wollten. Am Ende reichte es aber nur zu einem 1:1, was auch an den wenigen herausgespielten Torchancen lag. Ein etwas enttäuschendes Ergebnis. Bei den Fans in den sozialen Netzwerken überwog jedoch die Euphorie über die Rückkehr auf die europäische Bühne.