Der VfB Stuttgart hat am Dienstagabend im DFB-Pokal souverän gegen den SSV Jahn Regensburg mit 3:0 gewonnen. Die Gäste aus dem Schwabenland stehen nach Lösung der Pflichtaufgabe im Viertelfinale des Wettbewerbs. Klar, das Schlusslicht der 2. Bundesliga hat wenig mit Real Madrid, Juventus Turin oder anderen Schwergewichten gemein, mit dem sich der VfB aktuell in der Königsklasse misst.

Aber der doch sehr offensichtliche Klassenunterschied zeigte abermals, dass die Stuttgarter in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung hingelegt haben. Entsprechend gehen auch die Reaktionen in sozialen Netzwerken eher in Richtung: abgehakt. Wir haben einige auf X gesammelt.

Lesen Sie auch

Es war ein Tag, an dem auch Spieler glänzen konnten, die zuletzt nicht ganz unumstritten waren:

Auch Talente, die länger ran durften als sonst, durften sich für zukünftige Aufgaben empfehlen:

An Optimismus mangelt es den Fans jedenfalls nicht – manche sehen die Stuttgarter bereits im Finale:

Aber auch Wunschgegner für die nächste Runde werden schon formuliert:

Die nächste Pokalrunde wird am Sonntag, 15. Dezember, ausgelost. Die Ziehung kann im ZDF ab 15.45 Uhr verfolgt werden. Für den VfB Stuttgart wartet indes am Freitag in der Bundesliga eine deutlich schwerere Aufgabe: Um 20.30 Uhr sind die Schwaben gegen Union Berlin gefordert.