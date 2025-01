Im Champions-League-Spiel gegen PSG läuft der VfB Stuttgart lange Zeit einem 0:3 Rückstand hinterher. Am Ende verlieren die Schwaben mit 4:1 gegen die Franzosen. So reagieren die Fans auf X.

Gülay Alparslan 29.01.2025 - 23:53 Uhr

Was sich am Mittwochabend im Neckarstadion abgespielt hat, war - anders kann man es kaum bezeichnen - eine Tragödie. Im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain, kurz PSG, musste der VfB Stuttgart eine herbe Niederlage einstecken. Ob die Schwaben die Franzosen unterschätzt hatten oder das Team von Luis Enrique den Sieg mehr wollte, lässt sich nicht genau sagen. Nach einem 0:3-Rückstand in der ersten Halbzeit war für die Jungs von Trainer Sebastian Hoeneß nichts mehr zu holen – am Ende stand es 1:4. So reagierten die Fans auf X (ehemals Twitter).