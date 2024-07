Anfang Juli wurde bekannt: Ed Sheeran kommt während seiner Europa-Tour im Sommer 2025 auch nach Stuttgart. Der Ticketverkauf dafür startete am Mittwoch. Die besten Tickets waren schnell vergriffen – wie die Fans im Netz darauf reagieren.

Lea Jansky 10.07.2024 - 12:25 Uhr

Um Punkt neun Uhr öffnete Eventim den Verkauf für die heiß begehrten Tickets für Ed Sheerans Europa-Tour mit dem Titel „+-=÷x“ (Mathematics Tour) im kommenden Jahr. Neben seinem Konzert in der MHP-Arena in Stuttgart macht der 33-jährige Brite in Deutschland auch Halt in Hamburg und Düsseldorf.