Der VfB Stuttgart gastierte am Samstagabend am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Nach gutem Beginn verloren die Schwaben den Faden. Im Netz macht sich unter den Fans Ernüchterung breit.

Henning Jochum 29.03.2025 - 21:09 Uhr

Es läuft einfach nicht mehr rund beim VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben verloren am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt mit 0:1 (0:0). Am 27. Spieltag begann das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gut, doch mit zunehmender Spieldauer kippte das Spiel immer mehr in Richtung der Hessen.