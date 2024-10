Der VfB Stuttgart fährt in der Champions League bei Juventus Turin einen hochverdienten 1:0-Sieg ein. Auf X machen die VfB-Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch – mit Happy End.

Henning Jochum 22.10.2024 - 23:46 Uhr

Dieses Spiel wird in Erinnerung bleiben. Der VfB Stuttgart hat in der Champions League den ersten Sieg eingefahren. Bei Juventus Turin. Dem italienischen Rekordmeister. Und zwar hochverdient. Nach dem 0:4 gegen den FC Bayern München am Samstagabend zeigte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in Italien eine ganz starke Leistung.