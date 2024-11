Der VfB Stuttgart hat das erste Spiel nach der Länderspielpause gewonnen. Gegen den VfL Bochum feierten die Schwaben einen 2:0 (0:0) Arbeitssieg. Die Tore für die Rot-Weißen erzielten Chris Führich und Justin Diehl. Wie die VfB-Fans auf X das Spiel erlebten.

Trotz der vielen verletzungsbedingten Ausfälle herrschte vor Anpfiff Optimismus bei den Fans.

Josha Vagnoman hat in der achten Minute die große Chance zur Führung, doch er verfehlt aus etwa zehn Meter Entfernung zum Bochumer Tor den Ball, was für Frust bei den Fans des VfB sorgt.

Jeff Chabot lässt in der 17. Minute die nächste gute Gelegenheit zur Führung liegen. Nach einem Freistoß von Maximilian Mittelstädt setzt der Innenverteidiger den Ball per Kopf an die Latte. Die Fans sind bedient.

Nach der starken Anfangsphase plätschert das Spiel einige Zeit vor sich hin. Die Fans hadern.

In der 37. Minute hat Chris Führich nach einer Ecke die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss aus der zweiten Reihe rauscht Zentimeter am Kasten von VfL-Schlussmann Patrick Drewes vorbei. Es soll die letzte große Chance bis zur Pause bleiben. Die Fans sind zur Halbzeit alles andere als zufrieden.

Der VfB kommt wie verwandelt aus der Kabine und belohnt sich schließlich in der 53. Minute. Chris Führich bringt die Weiß-Roten mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung – und lässt die VfB-Fans jubeln.

Enzo Millot hat in der 59. Minute das 2:0 auf dem Fuß, doch der Franzose jagt den Ball aus sechs Metern mindestens genauso viele Meter über das Tor. Die Chancenverwertung bleibt ein leidiges Thema...

... gleiches gilt für die Eckstöße, die wie schon in der gesamten Saison auch gegen den VfL Bochum harmlos sind.

Trainer Sebastian Hoeneß bringt für die Schlussphase Fabian Rieder und Justin Diehl. Ersterer legt Diehl wenige Sekunden später das 2:0 auf. Die Fans feiern ihren Trainer für dessen Einwechslungen...

... und 15 Minuten später den 2:0-Arbeitssieg gegen den VfL Bochum.

Weiter geht es für den VfB am Mittwoch. Dann treffen die Weiß-Roten in der Champions League auswärts auf den serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad (18.45 Uhr). In der Bundesliga geht es am kommenden Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr).