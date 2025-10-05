Der VfB Stuttgart hat sich durch einen 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim auf Platz vier in der Bundesliga geschoben. Bei X stand vor allem der Siegtorschütze im Mittelpunkt.
05.10.2025 - 18:05 Uhr
Es war ein hartes Stück Arbeit für den VfB Stuttgart – aber am Ende setzten sich die Schwaben gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0) durch. Es war der dritte Heimsieg im dritten Spiel in der Bundesliga-Saison 2025/26. Zum dritten Mal blieb das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dabei ohne Gegentor. Der Lohn: Platz vier.