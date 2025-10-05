Der VfB Stuttgart hat sich durch einen 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim auf Platz vier in der Bundesliga geschoben. Bei X stand vor allem der Siegtorschütze im Mittelpunkt.

Es war ein hartes Stück Arbeit für den VfB Stuttgart – aber am Ende setzten sich die Schwaben gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0) durch. Es war der dritte Heimsieg im dritten Spiel in der Bundesliga-Saison 2025/26. Zum dritten Mal blieb das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dabei ohne Gegentor. Der Lohn: Platz vier.

Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich der VfB gegen die wie immer unangenehm zu bespielenden Heidenheimer schwer. In der zweiten Halbzeit schaltete der Europa-League-Teilnehmer einen Gang hoch und bejubelte schließlich den Treffer des Tages durch Bilal El Khannouss in der 65. Minute.

Im sozialen Netzwerk X standen die zähe erste Halbzeit und der Siegtorschütze im Mittelpunkt.

Nun geht der VfB mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. In der Bundesliga geht es für die Schwaben erst am 18. Oktober weiter. Dann gastiert der Tabellenvierte am Samstag ab 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg.