Ein dickes Chancenplus, kaum Möglichkeiten des Gegners zugelassen – doch am Ende steht die sechste Heimniederlage für den VfB auf dem Zettel. Die Fans auf X sind bedient.

Der VfB Stuttgart hat das sechste Bundesliga-Heimspiel in Folge verloren. Mit 0:1 ging das Team von Sebastian Hoeneß gegen den FC Heidenheim als Verlierer vom Platz.

An einem Mangel an Chancen lag es nicht, im Gegenteil, die Stuttgarter hatten unzählige teils hochkarätige Möglichkeiten, doch die Verwertung war unterirdisch. Und so waren auch die Fans bei X total bedient.

Aber der Reihe nach. Eigentlich war alles angerichtet für ein schönes Fußballfest. Heimspiel, Fluchtlichtspiel und dann noch Frühlingsfest. Doch der VfB begann ideen- und mutlos.

Bitte nicht:

Und wie fühlen wir uns?

Dann wird es kurios: Nach einem Foul von Frans Krätzig an Angelo Stiller ist der Schnürsenkel des VfB-Profis gerissen. Zunächst versucht der Mittelfeldspieler, den Schnürsenkel zu reparieren. Viele Fans denken:

Doch das mit der Reparatur klappt nicht so richtig, also kommt Zeugwart Michael Meusch zum Einsatz:

Beste Chance bislang: Undav auf Demirovic, der steht allein vor Müller und:

Und was denken wir jetzt?

Was macht eigentlich Heidenheim?

Und die Chancenverwertung beim VfB wird auch nicht besser:

Manche denken sich jetzt:

Wie fällt eurer Halbzeitfazit aus?

Und wie geht’s in der 2. Hälfte weiter?

Wer kommt denn da in der 53. Minute?

Es ändert sich allerdings nicht viel.

So langsam macht sich Angst breit.

Keine Widerrede:

Viele stellen sich die Frage:

Und dann kommt es wie es kommen muss. Heidenheim verwandelt in der 89. Minute eiskalt.

Macht man sie vorne nicht rein …

… und wir haben erst Freitagabend:

So sieht es aus:

Die nächste Chance auf drei Punkte bekommt der VfB Stuttgart am Samstag, 3. Mai, auf St. Pauli. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.