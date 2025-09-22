Noch immer wird gegen Xavier Naidoo ermittelt, doch der Sänger wagt wieder den Schritt auf die großen Bühnen. Der Run auf die Tickets beschert auch Stuttgart ein Zusatzkonzert.
22.09.2025 - 22:38 Uhr
Umstrittene Äußerungen führten für Xavier Naidoo zu einem heftigen Karriere-Knick. Nach mehr als sechs Jahren kehrt der Mannheimer Sänger, dessen Lieder 2006 das „Sommermärchen“ zur Fußball-Weltmeisterschaft mitprägten auf die Live-Bühnen zurück. Die Arena-Tour startet am 16. und 17. Dezember mit zwei bereits ausverkauften Konzerten in der Kölner Lanxess-Arena.