02.08.2025 - 12:14 Uhr , aktualisiert am 02.08.2025 - 13:54 Uhr

Reality-Stars bauen schweren Unfall auf der A81 in der Region

Zwei B-Promis, die auf der A81 unterwegs sind, sind am Freitag in einen schweren Unfall verwickelt. Offenbar hatten sie reichlich Glück.

Michael Bosch 02.08.2025 - 12:14 Uhr

Die Reality-Stars Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) haben am Freitag auf der A81 in der Region Stuttgart mit einem Sportwagen einen schweren Unfall gebaut. Nach Informationen unserer Zeitung ereignete sich der Unfall in der Nähe des Rastplatzes Wunnenstein-Ost bei Ilsfeld. Beim zuständigen Polizeipräsidium Heilbronn war zunächst niemand zu erreichen.