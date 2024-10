Yilmaz Daler vom Oberligisten Calcio über seine Tore-Gala vom Wochenende, seine weiteren ambitionierten Pläne und einen einstigen Zimmerkollegen, der heute in der Champions League kickt.

Harald Landwehr 08.10.2024 - 18:35 Uhr

Acht Jahre lang hat der in Heidenheim geborene und aufgewachsene Yilmaz Daler zuletzt als Fußballprofi in der Türkei verbracht. Im Sommer ist er nach Deutschland zurückgekehrt und hat beim Oberliga-Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen angeheuert. Am Sonntag beim 4:1-Sieg im Kellerduell mit dem FV Ravensburg war er mit drei Toren der entscheidende Mann. In unserem Interview spricht der 25-Jährige über die Situation in seinem neuen Verein und seine weiteren Pläne.