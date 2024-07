Eine Städtepartnerschaft, die auf dem Engagement eines Vereins basiert? In Leinfelden-Echterdingen ist das Realität: Der York-Pennsylvania-Club, der die Beziehungen zur gleichnamigen amerikanischen Stadt pflegt, feiert sein 40-jähriges Bestehen.

Michael Werner 16.07.2024 - 10:45 Uhr

Jenny war extrem aufgeregt („most excited“). So beschrieb zumindest die York Twinning Association Ende April 1981 in einem Brief an das Schul-, Kultur- und Sportamt von Leinfelden-Echterdingen die Vorfreude der 16-jährigen amerikanischen Schülerin auf ihre bevorstehende Reise eben dorthin. Gut zwei Monate später kam Jenny als erste Yorker Austauschschülerin auf den Fildern an und durfte sich bald darauf ins Goldene Buch von Leinfelden-Echterdingen eintragen.