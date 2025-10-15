Zuletzt war die AfD stärkste Kraft in den Umfragen. Zumindest bei einem Institut liegt nun wieder die Union vorn.
15.10.2025 - 15:22 Uhr
Die AfD liegt bei einer Umfrage des Instituts YouGov im Oktober hauchdünn vor der CDU/CSU. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, würden der Umfrage des Marktforschungsinstituts zufolge 27 Prozent der Wahlberechtigten die Union wählen und 26 Prozent die AfD. Im Vormonat waren die Werte noch umgekehrt: 26 Prozent hätten für CDU/CSU gestimmt, 27 Prozent für die AfD - erstmals lag damit im September die AfD bei der YouGov-Sonntagsfrage vor der CDU/CSU.