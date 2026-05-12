Die Zustimmung zur AfD wächst einer Umfrage zufolge weiter. Die Union und der Kanzler selbst verlieren zugleich. Wie stehen die Bürger zum Ausschluss einer Koalition mit der AfD?
12.05.2026 - 18:53 Uhr
Die AfD baut in einer Wahlumfrage des Yougov-Instituts ihren Vorsprung zur Union aus. Die stärkste Oppositionspartei im Bundestag legt gegenüber dem Vormonat demnach um einen Prozentpunkt auf 28 Prozent zu – CDU/CSU rutschen um einen Punkt ab und liegen mit 22 Prozent so niedrig wie in bei YouGov seit September 2021 nicht mehr. Der Vorsprung der AfD hat sich damit auf sechs Punkte vergrößert.