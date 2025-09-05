Youtuber, Instagrammer, TikTok-Star: Wenn Kinder Influencer werden wollen

In einer zweiten Klasse hängen Steckbriefe der Kinder aus. Sie haben darauf ihre Hobbies notiert, ihre Lieblingsessen – und ihre Berufswünsche. Etwa die Hälfte der Klasse möchte einmal Fußballprofi werden, die andere Influencer, wahlweise Youtuber, Instagrammer oder TikTok-Star. Die Eltern amüsieren sich erst darüber, dann kommt beim Elternabend aber eine ernste Debatte zustande. Denn auch wenn Kinder wohl schon immer davon geträumt haben, reich und berühmt zu werden, so scheint dieses Ziel heute einfacher denn je erreichbar, weil der Zugang allen offen steht – aber eben auch alle damit verbundenen Risiken.

Scheinbar jeder kann Influencer werden „Sportler oder Musiker waren ja auch schon früher so was wie Influencer“, sagt Luise Meergans von der Kinderrechtsorganisation Deutsches Kinderhilfswerk. Der entscheidende Unterschied zu heute: Diese Influencer haben erst eine Leistung erbracht, und deswegen haben die Kinder dann die gleichen Schuhe gekauft oder sich die Poster ins Zimmer gehängt. Heute dagegen kann scheinbar jeder Influencer werden – das macht es den Kindern noch leichter sich damit zu identifizieren, sich in ihren Vorbildern selbst wiederzufinden. Und zu denken: Auch ich muss nur ein paar witzige oder originelle Filmchen drehen –und schon kommen erst die Klicks und dann das große Geld.

Wie viel Arbeit dahinter steckt, sehen die Kinder allerdings nicht. „Deshalb ist es hilfreich mit ihnen darüber zu sprechen, dass man ständig neue Inhalte liefern muss, stets gute Laune braucht und am Ende reicht das Geld dann vielleicht für zwei Kugeln Eis – wenn überhaupt“, sagt Medienpädagogin Iren Schulz von der Initiative „Schau hin – Was dein Kind mit Medien macht“. Bei Youtube beispielsweise verdient man für Videos pro 1000 Klicks ein bis zwei Euro.

Auch die nötigen technischen Fähigkeiten und die rechtliche Lage können Kinder nicht überblicken. Hier hilft ausprobieren, um ein klareres Bild davon zu bekommen. „Ganz wichtig ist aber, dass Kinder das in geschützten Räumen machen“, sagt Luise Meergans. Eine solche Möglichkeit bietet sich beispielsweise auf der Seite Kindersache.de, die vom Deutschen Kinderhilfswerk betreut wird. Dort gibt es eine Art „kinderfreundliches Youtube“, wie es Luise Meergans nennt, auf dem Kinder zwischen 8 und 12 Jahren Videos hochladen können. „Allerdings schauen Kollegen alle Filme an, bevor sie online gehen und suchen dann auch den Austausch mit den Kindern“, sagt Luise Meergans. So können sie erklären, warum das Kinderzimmer auf dem Video besser nicht gezeigt wird, ein Bikini vielleicht nicht das passende Kleidungsstück in einem solchen Video ist oder warum der Klarname dort nichts zu suchen hat.

Sich ausprobieren in einem geschützten Raum

„Oft sind im Hintergrund auch bekannte Songs zu hören. Dann können wir die Kinder fragen, ob sie die Lizenzen dafür gekauft haben“, nennt Meergans ein weiteres Beispiel. Kinder bekämen auf diesem Weg die Möglichkeit, an einer Welt teilzuhaben, die sie fasziniert und interessiert – ohne dies gleich auf einer Plattform zu tun, auf der keiner mehr auf das aufpasst, was sie so ins Netz stellen. „Sie lernen auch, wie leicht es ist, sich eine andere Identität zuzulegen oder durch Bearbeitung Dinge gezielt zu verfälschen. Dadurch beurteilen sie Videos von anderen dann auch viel kritischer“, sagt Luise Meergans.

Aber es sind nicht nur Kinder, die beim Influencing das große Geld wittern. Nicht selten geht die Initiative von den Eltern aus. „Oft entsteht das auch aus dem Zufall heraus mit einer guten Idee, dann wird man plötzlich relevant und rutscht da so rein“, sagt Luise Meergans. Dann ist die Kamera dabei, wenn ein Kind Radfahren lernt, ein neues ferngesteuertes Auto testet, Geburtstag feiert oder sich zum ersten Mal schminkt.

Influencer spielen eine immer größere Rolle bei Kindern und Jugendlichen. Viele probieren sich auch selbst aus. Foto: Adobe Stock/Monkey Business

Die Kinder wachsen vor den Augen ihrer Follower auf. Ab einer bestimmten Reichweite bieten Unternehmen lukrative Kooperationen an. Der Generationenforscher und Psychologe Rüdiger Maas, der mehrere Studien zur Social-Media-Nutzung von Jugendlichen durchgeführt hat, spricht von wenigen Hundert bis zu mehreren Tausend Euro, die ein Post einbringen kann. Einige tragen dadurch zu einem großen Teil des Familieneinkommens bei – müssen dafür aber auch richtig arbeiten und trauen sich möglicherweise auch nicht „nein“ zu sagen, wenn sie mal keine Lust haben, weil die Eltern das Geld brauchen oder wollen.

Immer dran denken: Online-Inhalte lassen sich nicht mehr löschen

„Kinderarbeit ist im Grundsatz verboten“, sagt Luise Meergans. Zwar gibt es im Jugendarbeitsschutzgesetz Ausnahmen, die es beispielsweise möglich machen, dass Kinder bei Filmproduktionen mitmachen oder als Musiker auftreten. Sie sind aber zeitlich eng begrenzt geregelt und die Einhaltung wird gut überwacht. „Diese Regelungen gelten auch im digitalen Raum, wir beobachten aber Rechtsdurchsetzungsprobleme“, sagt Luise Meergans.

Hinzu kommt, dass es zu den Aufgaben von Eltern gehört, die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. „Dazu passt es nicht, Videos zu veröffentlichen, die Kinder beim Schlafen zeigen oder dabei, wie sie im Krankenhaus aus einer Vollnarkose aufwachen“, sagt Luise Meergans. Zumal sich einmal gestellte Online-Inhalte nicht mehr löschen lassen. „Das ist, wie wenn ich ein riesiges Plakat irgendwo mitten in der Stadt aufhänge und da bleibt es dann für immer“, sagt Iren Schulz.

Bis zum vollendeten siebten Lebensjahr sollte die kommerzielle Veröffentlichung von Fotos und Videos nach Meinung des deutschen Kinderhilfswerks deshalb komplett verboten sein. Danach sollten die Eltern das Kind in die Entscheidung mit einbeziehen, um seine digitale Persönlichkeit zu schützen.

Neben den Eltern liegt die Verantwortung aber auch bei Millionen von Internet-Nutzern, die sich Videos von und mit Kindern anschauen. „Jeder einzelne von uns befördert den Erfolg solcher Kanäle einfach nur dadurch, dass er darauf klickt“, sagt Luise Meergans. Würden diese Klicks ausbleiben wäre der Berufswunsch Influencer in einer Grundschulklasse vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv und dominant.

Was ist ein Influencer?

Einflussnahme

Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt in etwa Einflussnehmer. Es ist also jemand, der im Internet Einfluss auf andere Menschen nimmt – sei es, weil er dort seine Meinung über ein Thema verbreitet oder Produkte vorstellt, die andere dann kaufen. Für diese Werbung wiederum bekommen die Influencer von den Herstellern Geld. Kidfluencer ist eine Mischwort aus dem englischen Wort „kid“ und „Influencer“ und bezeichnet Kinder, die auf Social-Media-Plattformen andere an ihrem Alltag teilhaben lassen oder Produkte empfehlen.