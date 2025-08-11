Die Stuttgarter Influencerin Yules nimmt ihre Follower auf Social Media mit auf kulinarische Reisen. Im Video hat sie uns verraten, wo sie in Stuttgart am liebsten essen geht.
11.08.2025 - 12:54 Uhr
Ob Croissants in Paris, Burger in New York oder Döner im Kessel: Auf Social Media nimmt die Stuttgarter Influencerin Yulia Slavinskaya aka Yules ihre Follower bei Reisen um die Welt mit und teilt dabei ihre Meinung zu beliebten Food-Spots. Damit hat sie sich auf TikTok und Instagram bereits eine riesige Community aufgebaut.