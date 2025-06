Zachersmühle Adelberg: Vier Jahrzehnte erfrischende Kultur

Die Zachersmühle bei Adelberg ist eine Institution mit Kultcharakter. Gastronomie und Kultur gehen hier seit vier Jahrzehnten Hand in Hand.

Wenn Herbert Klöpfer die Anekdote von den Lachsäcken erzählt, bleibt kein Auge trocken. Es war die Zeit, in der die Zachersmühle bei Adelberg die sogenannten Pechvogel-Partys veranstaltete. Immer an Freitagen, die auf einen 13. fielen, saßen die Gäste in der Gaststube zusammen, um sich gegenseitig von Pleiten, Pech und Pannen zu erzählen.