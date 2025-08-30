Getrennt oder zusammen? Bar oder mit Karte? Ein Esslinger Gastronom möchte am liebsten nur noch tischweise abkassieren. So handhaben es die Wirte auf dem Stuttgarter Weindorf.
30.08.2025 - 09:00 Uhr
Mit der Ansage, getrennte Rechnungen bitte im Voraus anzukündigen und ansonsten tischweise zu zahlen, erregte Salvatore Marrazzo bundesweit Aufsehen. Die mühsame Diskussion um das Auseinanderdividieren der einzelnen Posten halte den Betrieb auf und am Ende bleibe häufig was übrig, für das sich keiner zuständig fühlt. Wie ist das dann erst im geselligen Trubel der Lauben auf dem Stuttgarter Weindorf? Welche Erfahrungen gibt es dort mit den Bezahlvorgängen?