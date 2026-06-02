Zahlen der AOK Blick auf den Krankenstand im Raum Leonberg überrascht
Es gibt große Unterschiede zwischen einzelnen Branchen und Berufen im Altkreis. Welche Gruppen besonders häufig krankgemeldet sind – und welche am wenigsten.
Es gibt große Unterschiede zwischen einzelnen Branchen und Berufen im Altkreis. Welche Gruppen besonders häufig krankgemeldet sind – und welche am wenigsten.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Altkreis Leonberg sind vergleichsweise wenig krankgeschrieben. Das zeigt eine Analyse der AOK Stuttgart-Böblingen unter ihren Mitgliedern für das vergangene Jahr.