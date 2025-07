Die Zahl derjenigen Stuttgarter, die sich für eine Wärmepumpe entscheiden, wächst weiter. Vergleicht man die ersten Halbjahre 2024 und 2025, so hat sich das Interesse mehr als verdreifacht. Von Januar bis Juni 2024 waren insgesamt 110 Anträge für die Förderung einer Wärmepumpe bei der Stadt Stuttgart eingegangen, im ersten Halbjahr 2025 waren es 363.

Diese 363 Anträge sind mehr als die 319 im gesamten Jahr 2024. Der stärkste Monat zwischen Januar 2024 und Juni 2025 war der April 2025 mit 84 Förderanträgen. Die Stadt Stuttgart bezuschusst Wärmepumpen zusätzlich zur Bundesförderung.

Lesen Sie auch

Förderung für Wärmepumpe

In Stuttgart können Hauseigentümer vom städtischen Wärmepumpen-Programm profitieren. Je nach Nennleistung des Geräts gibt es zwischen 2500 Euro (kleiner als 30 kW) und 20 Prozent der Bruttoinvestitionskosten (ab 50 kW).

In Stuttgart werden derzeit die ersten Etagen-Wärmepumpen ausprobiert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

„Der Trend zur Nutzung von Wärmepumpen in Stuttgart setzt sich fort“, sagt Jürgen Görres, der Leiter der Energieabteilung im Amt für Umweltschutz. „Gleichzeitig sehen wir, dass unser erweitertes Beratungsangebot, etwa im Rahmen der Aktion Gebäudesanierung, Wirkung entfaltet.“

Ob sich seit vergangenem Herbst eine neue Dynamik bei den Wärmepumpen entwickelt, bleibt allerdings abzuwarten. Gemessen an den Zielen, die die Stadt Stuttgart sich selbst gesetzt hat, ist die Zahl der Anträge nach wie vor viel zu gering.

3500 Wärmepumpen im Jahr

Um bis 2035 – also in zehn Jahren – klimaneutral zu sein, müssten laut städtischen Hochrechnungen jährlich 3500 Wärmepumpen in Stuttgart installiert werden. Im vergangenen Jahr lag das Defizit bei 3181 Wärmepumpen, die theoretisch dieses Jahr zusätzlich verbaut werden müssten. Macht in Summe für 2024 und 2025 noch 6318 Stück. Gemessen daran hat Stuttgart also noch einiges vor.