Trockenheit in New York führt zu Rekordzahl an Bränden

Geregnet hat es so gut wie gar nicht in den vergangenen Wochen in der US-Ostküstenmetropole. Nun hängt immer wieder ein verdächtiger Geruch in den Straßen New Yorks.

dpa 13.11.2024 - 20:20 Uhr

New York - Anhaltende Trockenheit führt zu einer Rekordzahl an Feuern in der amerikanischen Millionenmetropole New York. "Die Feuerwehr New York hat seit dem 29. Oktober auf 229 Buschbrände reagiert – die höchste Zahl in einem Zweiwochen-Zeitraum in der Geschichte von New York City", teilte das FDNY mit. Dies läge an der bemerkenswerten Trockenheit im Oktober und Anfang November an der US-Ostküste - neben New York auch in den Bundesstaaten New Jersey, Rhode Island oder Connecticut. Auch in New Jersey kam es zu zahlreichen Feuern.