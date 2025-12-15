Gefälschte Strafzettel in Tübingen sorgen für Verunsicherung. Woran man sie erkennt und warum ein ausländisches Konto stutzig machen sollte.

red/dpa/lsw 15.12.2025 - 18:17 Uhr

Die Stadt Tübingen warnt vor gefälschten Strafzetteln im Stadtgebiet. Bislang Unbekannten hätten am Wochenende mehrere falsche Strafzettel verteilt, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte. Erkennbar sind sie demnach an der fehlenden ausstellenden Behörde und der falschen Internetadresse. Zudem soll die Zahlung an ein ausländisches Konto gehen.