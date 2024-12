Zahnarzt in Stuttgart

In Stuttgart-Degerloch vereint das Zahnzentrum WEISS32 modernste Technologie, persönliche Betreuung und innovative Lösungen wie Invisalign® für unsichtbare Zahnkorrekturen.

SWMN 10.12.2024 - 12:18 Uhr

In Stuttgart-Degerloch hat sich mit WEISS32 eine Zahnarztpraxis etabliert, die höchsten Ansprüchen gerecht wird – sowohl in puncto Technologie als auch in der Betreuung der Patienten. Auf 400 Quadratmetern vereint das Zahnzentrum moderne High-Tech-Zahnheilkunde und eine besonders persönliche Patientenbeziehung.

„Unsere Philosophie ist es, den Menschen nicht nur funktionelle Zähne zu geben, sondern auch ein Lächeln, das sie mit Stolz tragen können“, sagt Dr. Sebastijan Mormer, Inhaber von WEISS32 Zahnzentrum Stuttgart. „Das geht nur, wenn moderne Zahnmedizin und persönliche Betreuung Hand in Hand gehen.“

Invisalign®: Unsichtbare Zahnkorrektur für ein selbstbewusstes Lächeln

Mit der Invisalign®-Methode bietet WEISS32 eine innovative Lösung für Zahnfehlstellungen. Die transparenten Schienen haben die Kieferorthopädie revolutioniert und bieten gleich mehrere Vorteile:

Unauffälligkeit: Die durchsichtigen Aligner sind im Alltag kaum sichtbar.

Die durchsichtigen Aligner sind im Alltag kaum sichtbar. Komfort: Die Schienen sind herausnehmbar und passen sich flexibel an den Lebensstil der Patienten an.

Die Schienen sind herausnehmbar und passen sich flexibel an den Lebensstil der Patienten an. Schonung: Dank der sanften Bewegungen durch das SmartForce-Material werden Zahnwurzeln nicht übermäßig belastet, wie es bei klassischen Brackets der Fall ist.

„Die unsichtbaren Schienen von Invisalign haben das Potenzial, das Leben unserer Patienten positiv zu verändern“, so Dr. Mormer. „Es ist eine fast unsichtbare Behandlung, die gleichzeitig äußerst effektiv ist. Unsere Patienten können sich wieder auf ihre Zähne und ihr Lächeln verlassen.“

Ob die Invisalign®-Therapie die passende Behandlung ist? Einfach herausfinden bei einem persönlichen Check auf der Webseite von WEISS32.

Schöne Zähne dank maßgeschneiderter Behandlung

Der Behandlungsablauf bei WEISS32 ist präzise und patientenfreundlich:

Digitale Analyse und Planung: Mit einem iTero-Scanner wird ein exaktes 3D-Modell des Gebisses erstellt. Patienten erhalten bereits vor der Behandlung eine Simulation ihres zukünftigen Lächelns. Individuelle Anfertigung: Die Invisalign®-Schienen werden basierend auf einem detaillierten Plan passgenau gefertigt. Wöchentliche Aligner-Wechsel sorgen für schnelle Ergebnisse, oft schon nach drei bis sechs Monaten. Fortschrittskontrolle: Mithilfe der My Invisalign App und regelmäßigen Praxisbesuchen wird der Behandlungsfortschritt dokumentiert und bei Bedarf angepasst.

„Die enge, vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patient ist für uns von zentraler Bedeutung“, sagt Dr. Mormer. „Vertrauen entsteht nicht über Nacht – es braucht Zeit und Kommunikation. Und diese Zeit nehmen wir uns gerne, um sicherzustellen, dass unsere Patienten sich bei uns rundum wohl und verstanden fühlen.“

Wer profitiert von Invisalign®?

Die Therapie richtet sich an Erwachsene zwischen 20 und 50 Jahren, die Wert auf Ästhetik und einen modernen Lebensstil legen. Besonders Berufstätige und Menschen mit einem aktiven sozialen Leben schätzen die diskrete und flexible Methode.

Drei Schritte zu einem strahlenden Lächeln

Erstberatung: Die Behandlung beginnt mit einer umfassenden Beratung und einem digitalen Scan der Zähne. Anpassung und Betreuung: Nach der Fertigung der Aligner überwacht der Zahnarzt den Sitz und die Fortschritte regelmäßig. Nachsorge: Individuelle Retainer sorgen dafür, dass das neue Lächeln dauerhaft erhalten bleibt.

Fakten und Vorteile der Behandlung

Made in Germany: Die Aligner werden in Deutschland gefertigt.

Die Aligner werden in Deutschland gefertigt. Erfahrene Spezialisten: Das Team begleitet den gesamten Prozess.

Das Team begleitet den gesamten Prozess. Schnelle Ergebnisse: Bereits nach drei bis neun Monaten ist das Lächeln optimiert.

Bereits nach drei bis neun Monaten ist das Lächeln optimiert. Bewährte Technologie: Über eine Million Patienten weltweit vertrauen auf Invisalign ®.

Rundum-sorglos-Angebot bei WEISS32

Die Zahnarztpraxis bietet ein umfassendes Behandlungspaket:

Inklusive digitalem Scan, allen Alignern, einem Home-Whitening-Kit und individuell gefertigten Retainern.

Flexible monatliche Bezahlung, komfortable Einmalzahlung.

Smile Days im Januar 2025: Behandlungspaket zum einmaligen Vorzugspreis: Termine vereinbaren online, telefonisch oder per E-Mail.

Die Zahnarztpraxis in Stuttgart-Degerloch kombiniert innovative Technologien mit einer persönlichen Betreuung, um Patienten ein strahlendes, gesundes Lächeln zu schenken. Mit der Invisalign®-Therapie wird Zahnkorrektur so einfach, diskret und effizient wie nie zuvor.

„Wir möchten den Menschen nicht nur Zähne, sondern auch Lebensqualität zurückgeben“, erklärt Dr. Mormer abschließend. „Das ist unser Antrieb und das, was WEISS32 ausmacht: hochwertige Zahnmedizin in einem Umfeld, in dem sich jeder Patient individuell betreut und verstanden fühlt.“

Info: WEISS32, Schrempfstraße 8a, 70597 Stuttgart-Degerloch. Kontakt telefonisch oder per E-Mail. Nähere Informationen sind auf der Webseite von WEISS32 nachzulesen. Wer in Sachen Zahngesundheit immer auf dem neuesten Stand sein möchte, folgt WEISS32 auf Facebook und Instagram.