Zahngold für den guten Zweck Zahnarztpraxis spendet für kranke Kinder
Die Zahnarztpraxis von Christian Pastor sammelte Zahngold ihrer Patienten und konnte nun 20.000 Euro für einen guten Zweck spenden.
Über eine Spende in Höhe von 20.000 Euro darf sich der Nachsorgeverein Aufwind e.V. freuen. Die Summe überreichte die Beilsteiner Zahnarztpraxis von Christian Pastor an den Verein, der im gesamten Kreis Ludwigsburg schwerstkranke Kinder und extreme Frühchen betreut und eng mit der Kinderklinik Ludwigsburg zusammenarbeitet.