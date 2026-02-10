Zahngold für den guten Zweck: Zahnarztpraxis spendet für kranke Kinder

Über eine Spende in Höhe von 20.000 Euro darf sich der Nachsorgeverein Aufwind e.V. freuen. Die Summe überreichte die Beilsteiner Zahnarztpraxis von Christian Pastor an den Verein, der im gesamten Kreis Ludwigsburg schwerstkranke Kinder und extreme Frühchen betreut und eng mit der Kinderklinik Ludwigsburg zusammenarbeitet.

Möglich wurde die Spende durch die Patienten der Praxis Pastor. Sie stellten der Zahnarztpraxis ihr entferntes Zahngold zur Verfügung – in dem Wissen, dass der Erlös vollständig einer sozialen Einrichtung zugutekommt.

Freude beim Aufwind.Verein

Der Verein Aufwind e.V. betreut jährlich rund 100 Familien mit schwerstkranken oder extrem früh geborenen Kindern im Landkreis Ludwigsburg. Etwa 50 Prozent der anfallenden Kosten müssen dabei über Spenden finanziert werden. Entsprechend groß war die Dankbarkeit bei den Verantwortlichen.

„Wir bedanken uns sehr herzlich für diese großzügige Spende an Aufwind. Das Geld wird dringend für die Versorgung und Betreuung von schwerstkranken Kindern und extremen Frühchen durch Aufwind im gesamten Kreis Ludwigsburg benötigt und ist ein wahrer Segen für unseren Verein und vor allem für die betroffenen Familien“, sagt Aufwind-Schirmherr Markus Stammberger zur Spende.