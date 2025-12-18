Mitten im Weihnachtsgeschäft ruft Verdi erneut zum Streik auf. Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne. Das Unternehmen verweist auf bereits gestiegene Gehälter und Zusatzleistungen.
18.12.2025 - 08:18 Uhr
Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Online-Modehändlers Zalando in dessen Logistikzentren in Erfurt und Mönchengladbach zum wiederholten Male zum Warnstreik auf. Laut Verdi sollen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederlegen. Das Streikende ist für das Schichtende am Samstag geplant, heißt es weiter.