Mit den Helga Pictures prägte Zam Helga Ende der 1990er Jahre die Musikszene mit, am 24. September erscheint sein neues Album. Wir sagen, wo es die Songs vorab live zu hören gibt.

Nikolai B. Forstbauer 16.09.2024 - 14:35 Uhr

An diesem Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, laden 21 Stuttgarter Galerien zum Rundgang Art Alarm. Mit einem besonderen Gast startet Marko Schacher in seinem Kunstraum (Blumenstraße 15) in das Jubiläum 25 Jahre Art Alarm: An diesem Freitag, 20. September, stellt Zam Helga (Ex-Frontmann der Helga Pictures) „in einer exklusiven Prelistening Session“ Lieder seines Neuen Albums „Eine neue Welt“ vor. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.