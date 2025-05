Mit einem Großen Zapfenstreich wird Olaf Scholz am 5. Mai 2025 aus dem Kanzleramt verabschiedet. Die traditionelle Militärzeremonie ist geprägt von Musik – und von persönlichen Botschaften. Doch was genau ist ein Zapfenstreich eigentlich?

Am Abend des 5. Mai 2025 findet im Ehrenhof des Verteidigungsministeriums in Berlin eine der höchsten Ehren statt, die einem deutschen Politiker zuteilwerden können: der Große Zapfenstreich für Bundeskanzler Olaf Scholz.

Welche Musikstücke Olaf Scholz gewählt hat und wie Sie den Zapfenstreich live verfolgen können, haben wir in unserem Artikel für Sie zusammengefasst.

Was ist ein Zapfenstreich?

Der Zapfenstreich ist die höchste militärische Zeremonie der Bundeswehr und geht auf eine jahrhundertealte Tradition zurück.

Der Ursprung des Wortes „Zapfenstreich“ liegt vermutlich in einem Brauch aus dem Soldatenalltag: Ein Schlag – also ein „Streich“ – auf den Zapfen eines Bierfasses signalisierte einst das Ende des Ausschanks und damit den Beginn der Nachtruhe.

Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit ein feierliches Ritual, das vor allem bei besonderen Anlässen wie dem Abschied hochrangiger Persönlichkeiten oder bedeutenden Jubiläen Anwendung findet.

Der Große Zapfenstreich in seiner heutigen Form besteht aus mehreren Elementen: Marschmusik, einem Fackelzug, der Nationalhymne und dem Spielen von Musikstücken, die sich die geehrte Person selbst aussuchen darf. Begleitet wird das Ganze von einer Ehrenformation aus Soldatinnen und Soldaten mit Gewehrparade. Die symbolische Kraft des Zapfenstreichs liegt in der Verbindung aus militärischer Disziplin, Musik und stillem Respekt.

Seit der Gründung der Bundesrepublik wurde der Große Zapfenstreich mehrfach abgehalten – unter anderem zur Verabschiedung von Bundespräsidenten, Bundeskanzlern und Verteidigungsministern. Olaf Scholz reiht sich mit der heutigen Zeremonie in diese Tradition ein – mit Tönen, die mehr sagen als viele Worte.

Übrigens: Im englischsprachigen Raum kennt man vergleichbare militärische Zeremonien unter dem Begriff „Tattoo“. Der Ausdruck hat den gleichen Ursprung wie der Zapfenstreich. Er geht auf den niederländischen Ausdruck „Doe den tap toe“ zurück, was so viel bedeutet wie „Den Zapfen zu!“ – also: Fass schließen. Das bekannteste „Tattoo“ weltweit ist das Edinburgh Military Tattoo, das seit 1950 jedes Jahr in Schottland stattfindet und heute das größte Musikfestival des Landes ist.