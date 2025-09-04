ZDF-Krimiserie „SOKO Stuttgart“ „SOKO Stuttgart“: So kommt der TSV Uhlbach groß raus
SOKO Stuttgart dreht eine neue Folge in Uhlbach. Nicht nur der TSV Uhlbach kommen dabei groß raus, sondern auch Ex-VfB-Spieler Timo Hildebrand.
SOKO Stuttgart dreht eine neue Folge in Uhlbach. Nicht nur der TSV Uhlbach kommen dabei groß raus, sondern auch Ex-VfB-Spieler Timo Hildebrand.
Der Fußballplatz der Uhlbacher liegt malerisch inmitten von Weinbergen. Der Journalist und Autor Hans Blickensdörfer schwärmte beim Anblick des Sportgeländes schon 1977 von einem „riesigen Amphitheater“ und verglich den Sportplatz aufgrund seiner unendlich weiten Tribünen mit dem berühmten Maracana-Stadion von Rio de Janeiro.