In „Love Sucks“ spielt Havana Joy Braun eine Vampirjägerin, die sich in einen Vampir verliebt. Wir haben mit ihr über klebrige Säfte, „Buffy“ und die „Bravo“ gesprochen.

Gunther Reinhardt 23.01.2025 - 18:30 Uhr

Nie zuvor ist es dem ZDF gelungen, so viele junge Zuschauerinnen und Zuschauerinnen für sein Mediatheken-Angebot zu begeistern wie mit „Love Sucks“. Die ZDFneo-Originalserie ist eine Mischung aus „Buffy – Im Bann der Dämonen“, „Twilight“ und „Vampire Diaries“, aus Coming-of-Age-Drama, Lovestory und Fantasyspektakel. Havana Joy Braun ist in der Rolle der Vampirjägerin Zelda zu sehen, die sich in den Vampir Ben (Damian Hardung aus „Maxton Hall“) verliebt. Wir haben die 25-jährige Newcomerin zum Zoom-Interview getroffen.