Was wäre, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre? Die Union führt die Umfragen vor der Bundestagswahl weiter an. Bei der Frage nach dem „besten“ Kanzler, hat ein Kandidat zugelegt.

Michael Bosch /AFP/dpa 10.01.2025 - 15:00 Uhr

Friedrich Merz will bis zur Bundestagswahl für noch größere Zustimmung für die Union kämpfen. „Wir haben ohne Zweifel noch Potenzial nach oben, aber dafür ist ein Wahlkampf da“, sagte der CDU-Chef. „Der Wahlkampf fängt jetzt an, und am Ende des Wahlkampfes wird zusammengezählt.“