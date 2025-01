27. Januar 1945: Tag der Befreiung KZ Auschwitz – Symbol für den Massenmord an Juden durch die Nazis

Im Januar 2025 erinnern Auschwitz-Überlebende in aller Welt an den 80. Jahrestag der Befreiung des Lagers. Am 27. Februar 1945 befreite die Rote Armee die wenigen Überlebenden des Holocaust in dem Vernichtungslager der Nazis.