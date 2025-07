Die Union büßt in einer Meinungsumfrage an Zustimmung in der Bevölkerung ein. Im ZDF-„Politbarometer“ vom Freitag kommen CDU und CSU gemeinsam nur noch auf 27 Prozent.

Die Union hat in einer Meinungsumfrage an Zustimmung in der Bevölkerung eingebüßt. Im ZDF-“Politbarometer“ vom Freitag kamen CDU und CSU gemeinsam nur noch auf 27 Prozent, was eine Verschlechterung von zwei Prozentpunkten gegenüber der Erhebung Ende Juni ist. Im gleichen Zeitraum verbesserte sich die AfD um zwei Punkte auf 24 Prozent. Für die in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei ist das der beste „Politbarometer“-Wert seit April.