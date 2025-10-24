Die Union hat im aktuellen ZDF-Politbarometer ihren leichten Vorsprung vor der AfD verteidigt und belegt damit weiterhin den Spitzenplatz. Die Umfrage-Ergebnisse im Überblick.

Die Union hat im aktuellen ZDF-Politbarometer ihren leichten Vorsprung vor der AfD verteidigt und belegt damit weiterhin den Spitzenplatz. CDU und CSU kamen in der am Freitag veröffentlichten Umfrage zusammen weiterhin auf 27 Prozent, die AfD lag dahinter ebenfalls unverändert bei 25 Prozent. Platz drei belegte die SPD mit unverändert 15 Prozent. Auf Platz vier standen nun wieder allein die Grünen mit unverändert elf Prozent.

Die Linkspartei verlor einen Punkt auf zehn Prozent und muss sich nun mit dem fünften Platz begnügen. Alle anderen Parteien - darunter auch die FDP und das BSW - kommen zusammen auf zwölf Prozent. Darunter ist keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde. Für den Einzug in den Bundestag wären fünf Prozent nötig.

Pistorius weiterhin beliebtester Politiker

In der Rangliste der beliebtesten Politikerinnen und Politiker liegt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weiterhin auf Platz eins. Er wird auf der Skala von plus fünf bis minus fünf mit einem Durchschnittswert von 1,7 bewertet. Mit großem Abstand folgt wie zuletzt Außenminister Johann Wadephul (CDU) mit 0,6. Danach kommen die beiden SPD-Vorsitzenden – und zwar Arbeitsministerin Bärbel Bas mit 0,1 und Vizekanzler Lars Klingbeil mit 0,0. Auf Rang fünf steht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit minus 0,2.

Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen befragte zwischen 21. und 23. Oktober insgesamt 1272 Menschen. Die maximale Fehlertoleranz wird mit plus/minus drei Punkten angegeben.