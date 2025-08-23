 
ZDF-Serie „Chabos“: Plötzlich ist man ein trauriger Erwachsener

, aktualisiert am 23.08.2025 - 11:40 Uhr
Es war einmal im Freibad (von links): Peppi (Nico Marischka), Gollum (Arsseni Bultmann), PD (Jonathan Kriener) und Alba (Loran Alhasan) in „Chabos“. Foto: ZDF/Nikolaus Schreiber

Die ZDF-Serie „Chabos“ ist eine famos gespielte Zeitreise in den Sommer des Jahres 2006, als sich das Leben einiger Teenager aus Duisburg für immer veränderte.

Eigentlich will Peppi, Mitte dreißig, nur wissen, warum er nicht zum Klassentreffen eingeladen worden ist. Er wäre zwar sowieso nicht hingegangen, aber dass man ihn einfach ignoriert, kratzt erheblich an seinem Ego. Also macht er sich auf den Weg in die alte Heimat, um herauszufinden, wer ihn von der Liste gestrichen hat. Prompt wird die Heimkehr zu einer Zeitreise, denn Peppi erinnert sich nun an jene Wochen im Juni und Juli 2006, die als „Sommermärchen“ ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Für eine Handvoll Teenager aus dem Duisburger Stadtteil Meiderich hat sich das Leben in jenem Sommer für immer verändert.

 

Natürlich haben Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch (Buch und Regie) das Konzept, im Rahmen einer Rückkehr Gegenwart und Vergangenheit miteinander zu verknüpfen, nicht erfunden, zumal „Chabos“ durch ein BBC-Vorbild inspiriert worden ist („Ladhood“, 2019-2022); aber was die beiden daraus gemacht haben, ist aufgrund des Erzähltempos, der vielen überraschenden Handlungswendungen, der abwechslungsreichen Machart sowie dank der famosen jugendlichen Mitwirkenden außerordentlich kurzweilig und preiswürdig.

Gerade der permanente Bruch mit der erzählerischen Konvention macht einen erheblichen Reiz der Serie aus: Immer wieder kommentiert der erwachsene Peppi (Johannes Kienast) die Ereignisse in die Kamera. Außerdem taucht er selbst in den Rückblenden auf und muss auf diese Weise ohnmächtig mitansehen, wie sein junges Alter Ego und dessen drei Freunde mehr oder weniger unverschuldet in den Sumpf eines erheblichen Schlamassels geraten; und je stärker sie strampeln, desto tiefer zieht es sie hinab.

Das Beste an „Chabos“ ist jedoch der universelle Ansatz. Selbstverständlich spielen die sogenannten Nullerjahre, die derzeit ohnehin ein Comeback erleben, eine große Rolle. Die Musik, die Klamotten, die Einrichtungen der Jugendzimmer: All das prägt die Serie. Davon abgesehen jedoch ist sie zeitlos und funktioniert deshalb bei allen, die sich noch gut daran erinnern können, wie sich das Leben mit 16 angefühlt hat. Ihre innere Spannung verdankt die Erzählung zwei Motiven, die sich durch beide Ebenen ziehen. In der Gegenwart sucht Peppi seine Kumpane von einst auf, in der Vergangenheit sorgt jugendlicher Leichtsinn dafür, dass der junge Peppi (Nico Marischka) innerhalb weniger Wochen knapp 3500 Euro auftreiben muss: Weil Felix (Arsseni Bultmann), den alle bloß Gollum nennen, was alles über seine Position innerhalb der Clique sagt, „Saw II“ illegal aus dem Netz runtergeladen hat, flattert Peppis Vater eine Anzeige ins Haus. Der Junge ist überzeugt, dass diese Summe der kriselnden Ehe seiner Eltern (Peter Schneider, Anke Engelke) den Rest geben wird. Die Ideen der Freunde, möglichst rasch an möglichst viel Geld zu kommen, wirken mehr und mehr wie Verzweiflungstaten und haben am Ende zur Folge, dass ihre Lebenswege zum Teil radikal die Richtung ändern und die Freundschaft auf der Strecke bleibt.

