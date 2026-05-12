Dragqueen Olivia Jones hinterlässt Eindruck. Und das liegt nicht nur an ihrer Größe oder den schrillen Outfits. Ihr Leben selbst ist so interessant, dass man es verfilmen sollte. Hat man nun.
12.05.2026 - 05:00 Uhr
Hamburg - "Hallöchen, meine Hasen!": Wenn Dragqueen Olivia Jones diese Begrüßung ruft, jubelt die Menge und die Laune steigt. Jones ist seit Jahren eine starke Marke. Und eine feste Bank im Kampf für Toleranz, Liebe und Vielfalt, zudem Gastronomin und Unternehmerin. Doch ihr Weg war durchaus steinig - und mutig. Nun wurde das spannende Leben von Oliver Knöbel - dem Mann hinter der Kunstfigur - verfilmt.