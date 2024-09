Warnstreiks um Tarife im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen sich erneut im Fernsehprogramm bemerkbar. Eine der wichtigsten Sendungen von ARD und ZDF ist betroffen.

mmf/dpa 19.09.2024 - 11:17 Uhr

Ein Warnstreik beim ZDF hat sich auf das beliebte Frühprogramm „Morgenmagazin“ ausgewirkt. Das Publikum bekam keine Live-Sendung zu sehen, sondern eine Voraufzeichnung, wie das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) in Mainz bestätigte. Betroffen waren auch die Ausgaben der „heute Xpress“-Nachrichtensendungen am Morgen, die in die Sendung eingestreut werden. Das ZDF blendete im Programm ein Laufband ein, um die Zuschauer darüber zu informieren, dass es sich nicht um eine Live-Sendung handele.