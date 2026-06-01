Beim Entfernen von Zecken bleibt oft der Kopf beziehungsweise das Mundwerkzeug stecken. Was ist in diesem Fall zu tun?
01.06.2026 - 10:21 Uhr
Eine Zecke entfernt man am besten mit einer Pinzette oder einer Zeckenkarte. Dabei sollte man das Tier am Kopf oder am Beißwerkzeug packen – niemals am vollgesogenen Körper. Denn dadurch kann man Bakterien in die Wunde pressen. Die Zecke wird dann nach oben gezogen. Hierbei kann jedoch das Mundwerkzeug der Zecke abgetrennt werden, sodass Reste in der Wunde zurückbleiben.