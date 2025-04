Sie sind winzig, können aber gefährlich werden: Zecken übertragen Krankheiten wie FSME oder Borreliose. Wer draußen unterwegs ist, kann sich mit einfachen Mitteln schützen. Was jetzt wichtig ist – und was im Fall der Fälle zu tun ist.

Chris Lederer 15.04.2025 - 11:00 Uhr

Sie sind klein, gemein und in diesen Tagen schon wieder aktiv: die Zecken. Die Blutsauger warten in Garten, Wald und Wiesen auf einen Wirt, lassen sich abstreifen, stechen zu. Dabei können die winzigen Spinnentiere beim Blutsaugen gefährliche Krankheiten wie Borreliose und Hirnhautentzündung übertragen. Das Landratsamt gibt Tipps, wie man sich am besten vor den Plagegeistern schützt und was im Ernstfall zu tun ist.