Am Saurüsselkopf bei Ruhpolding in den Chiemgauer Alpen brennt der Wald. In der Nacht entspannte sich die Lage nicht - am Morgen nannte das Landratsamt Details zur aktuellen Situation.
05.05.2026 - 09:14 Uhr
Ruhpolding - Am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen wird der Kampf gegen den Waldbrand heute intensiv fortgesetzt. Die Bundeswehr soll mit Hubschraubereinsätzen helfen. Deren Hubschrauber könnten rund 5.000 Liter Wasser transportieren, deutlich mehr als die Hubschrauber der Polizei, sagte der Traunsteiner Landrat Andreas Danzer (Freie Wähler). Insgesamt sollen heute rund zehn Hubschrauber von verschiedenen Betreibern eingesetzt werden.