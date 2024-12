Böblingen Trotz Schloss: Mehr als 4000 Euro teures Pedelec gestohlen

Ein Pedelec, das an einem Geländer an der Brücke der S-Bahn-Haltestelle Goldberg in Böblingen steht, wird trotz eines angebrachten Faltschlosses gestohlen. Die Zeugensuche dauert an.