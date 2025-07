Der Saisonabschluss der VfB-Traditionself in Bildern

Zehn Tore in Leutenbach

Die Legenden des VfB Stuttgart feierten in Leutenbach zum Abschluss ihrer Sommer-Freundschaftsspiele weiteren hohen Sieg. Die Bilder der VfB-Traditionself gibt es hier.

Felix Mahler 21.07.2025 - 16:35 Uhr

Am Wochenende bestritt die Traditionsauswahl des VfB Stuttgart ihr vorerst letztes Freundschaftsspiel in diesem Sommer. Gegner war am Samstag eine Gemeindeauswahl aus Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) zur Feier des 50-jährigen Bestehens. Die VfB-Legenden gewannen erneut hoch mit 8:2.