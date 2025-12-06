Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer verlängert beim VfB Stuttgart
Vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern gibt der VfB Stuttgart eine interessante Vertragsverlängerung bekannt: Der König der Athleten startet weiterhin im Trikot mit dem Brustring.
Der Rahmen hätte größer nicht sein können: Vor dem Anpfiff des Bundesliga-Topspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern wurde eine höchst interessante Personalie verkündet – die allerdings nichts mit dem Profifußball zu tun hat.