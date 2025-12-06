Zehnkampf-Weltmeister: Leo Neugebauer verlängert beim VfB Stuttgart

Der Rahmen hätte größer nicht sein können: Vor dem Anpfiff des Bundesliga-Topspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern wurde eine höchst interessante Personalie verkündet – die allerdings nichts mit dem Profifußball zu tun hat.

Zu Gast im Stadion war Leo Neugebauer (25), der sich im September in Tokio den WM-Titel im Zehnkampf geholt hatte. Nun wurde der König der Athleten vom VfB mit der höchsten Auszeichnung geehrt, die der Verein zu vergeben hat: Er erhielt die Verdienstmedaille in Gold mit Rubin – und unterzeichnete zugleich einen neuen Vertrag. Leo Neugebauer wird auch 2026 für den VfB Stuttgart starten, seine sportlichen Pläne gehen jedoch schon jetzt über diesen Zeitraum hinaus.

Das Fernziel von Leo Neugebauer ist Los Angeles

2028 finden die Olympischen Spiele in Los Angeles statt – dort will Leo Neugebauer, der in Austin/Texas lebt und trainiert, seine Karriere krönen. 2024 holte der Athlet, der bei der LG Leinfelden-Echterdingen groß wurde, bei den Sommerspielen in Paris die Silbermedaille, in Los Angeles wird er – sofern er bis dahin gesund bleibt – den Sprung aufs oberste Treppchen anpeilen. „Die WM-Goldmedaille macht Lust auf mehr“, sagte Leo Neugebauer im Live-Interview, das direkt vor der Cannstatter Kurve stattfand, „mein Fernziel ist Los Angeles 2028 – da wird voll angegriffen.“